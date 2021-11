ArcelorMittal fait un peu moins bien que prévu au troisième trimestre

BRUXELLES (Reuters) - ArcelorMittal, le plus grand sidérurgiste du monde, a publié jeudi des résultats du troisième trimestre légèrement inférieurs aux attentes tout en annonçant son revenu net le plus élevé et sa dette nette la plus faible depuis 2008.

ArcelorMittal, le plus grand sidérurgiste du monde, a publié jeudi des résultats du troisième trimestre légèrement inférieurs aux attentes tout en annonçant son revenu net le plus élevé et sa dette nette la plus faible depuis 2008. /Photo d'archives/REUTERS/François Lenoir L'Ebitda du groupe, l'indicateur le plus suivi par le marché, a atteint 6,06 milliards de dollars, soit environ six fois le chiffre de l'année précédente et légèrement en dessous de la prévision moyenne des analystes, qui tablaient sur 6,15 milliards de dollars. (Reportage Marine Strauss; version française Federica Mileo, édité par Blandine Hénault)

