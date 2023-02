ArcelorMittal dévoile le chantier de son futur four-poche à Fos-sur-Mer

Entamé début 2022 et appelé à durer encore un an, le chantier du futur four-poche d’ArcelorMittal Méditerranée à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) a été présenté par la direction de l’usine le 22 février. Il constitue la première phase du programme de décarbonation des procédés du site. L’investissement s’élève à 73 millions d’euros, dont 15 millions d’euros promis par l’Etat (via l’Ademe) à travers le plan France relance. «Il va nous permettre de substituer le minerai de fer primaire par de l’acier recyclé et donc de réduire, dès 2025, nos émissions de CO2 de 10%, explique le directeur d’ArcelorMittal Méditerranée, Bruno Ribo. Dans un second temps, nous nous doterons d’un four à arc électrique pour atteindre les 35% de diminution à l'horizon 2030, un investissement estimé à plusieurs centaines de millions d’euros. Celui-ci remplacera l'un de nos deux hauts-fourneaux, mais le procédé traditionnel sera conservé pour continuer à produire certains types d’aciers».

Une mutation en deux étapes

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]