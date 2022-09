ArcelorMittal anticipe une baisse de sa production d'acier fin 2022

Le groupe a annoncé début septembre la fermeture temporaire de plusieurs hauts-fourneaux et d'autres infrastructures en Allemagne, en Espagne et en Pologne et a, en parallèle, ralenti son activité à travers toute l'Europe, face à la détérioration de la situation économique sur le sol européen.

Ces décisions résultent principalement d'une baisse de la demande, notamment dans le secteur automobile, et, dans une moindre mesure, de l'explosion des prix du gaz et de l'électricité, alimentée notamment par la baisse des livraisons de gaz russe sur fond de guerre en Ukraine.

ArcelorMittal précise que les niveaux de stocks sont encore élevés chez ses clients et observe un niveau accru d'importations provenant de pays qui ne se trouvent pas en Europe et qui sont donc moins exposés à la crise énergétique.

A cela s'ajoute le coût lié au marché du carbone que l'Union européenne a mis en place pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et qui, selon le groupe, vient encore réduire sa compétitivité par rapport à ses concurrents.

"De manière générale, l'intérêt des clients pour nos produits est moins important que pendant la crise du Covid en 2020", a dit à Reuters une porte-parole basée à Londres.

En France, une partie des salariés seront mis en chômage partiel pendant quelques jours d'ici la fin de l'année.

La production sera ralentie sur le site de Florange (Moselle). Un des deux derniers hauts-fourneaux opérant à Dunkerque (Nord) sera également arrêté pour maintenance dès le 19 octobre.

Sur l'ensemble des sites, les salariés seront invités à produire davantage en dehors des pics de consommation d'énergie, soit la nuit et les week-ends, a précisé une porte-parole.

ArcelorMittal a produit 8,6 millions de tonnes d'acier en Europe au dernier trimestre 2021, soit un peu plus de la moitié de ce qu'elle produit au niveau mondial.

Le groupe a enregistré au deuxième trimestre de cette année une baisse de près de 10% de ses expéditions d'acier par rapport à l'année dernière, notamment en raison de la guerre en Ukraine.

(Caroline Pailliez et Gus Trompiz)