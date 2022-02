Arcadie, spécialiste de produits alimentaires bio, veut doubler de taille à Méjannes-lès-Alès, dans le Gard

Le fabricant d’épices et de plantes aromatiques et médicinales bio Arcadie va agrandir son site de Méjannes-lès-Alès, au nord du Gard, avec une extension de 7000m2 à l’horizon 2025. Un investissement de 18 millions d’euros soutenu par une aide de 3,6 millions d’euros du plan de relance. La PME fondée en 1990 par Bernard Kimmel (président du conseil de surveillance) et aujourd’hui pilotée par Matthieu et Manuel Brunet-Kimmel a l’objectif de doubler sa production.

