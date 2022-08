Arc reçoit 37 millions d'euros d'argent frais pour faire face à la flambée des coûts énergétiques et des matières premières

Le géant des arts ménagers, Arc, installé dans le Pas-de-Calais à Arques a conclu en juin dernier un accord avec son actionnaire majoritaire Dick Cashin. « Notre actionnaire principal augmente sa participation au capital à hauteur de 18,5 millions d'euros. Dans le cadre du programme du fonds de développement économique et social, l'Etat nous accompagne à la même hauteur », explique Guillaume Rabel-Suquet, directeur des ressources humaines et de la communication chez Arc. Un prêt accordé via le programme du fonds de développement économique et social (FDES), par l'intermédiaire de Natixis.

