Arbiom reçoit le soutien de France Relance

La société spécialisée dans la transformation de résidus de bois en protéines Arbiom a bénéficié du programme d’investissement d’avenir (PIA) France Relance. D’un montant de 12 millions d’euros, cette subvention permettra à la société de lancer, dès 2022, la construction de sa première unité de production en région Auvergne Rhône-Alpes. L’objectif est de commercialiser, dès 2024, 10 000 tonnes par an de Sylpro, un produit riche en protéines à destination de l’alimentation animale et humaine. « Cette subvention est une excellente nouvelle pour Arbiom mais aussi plus largement pour la filière alimentaire européenne. À l’heure où 80 % des protéines pour l’alimentation animale en Europe sont importées, il est crucial de développer de nouvelles sources durables et locales de protéines à haute valeur nutritive pour assurer l’indépendance protéique de la France et de l’Europe », a commenté Marc Chevrel, président d’Arbiom.

Cette subvention est intervenue, suite au succès du programme Sylfeed, soutenu par le BBI JU, qui avait pour objectif de développer une solution au défi de l’approvisionnement, de la production et de garantir des sources de protéines durables et de haute qualité pour les producteurs d’aliments pour animaux. En effet, les aliments conventionnels pour animaux, notamment les farines de poisson et les tourteaux ou concentrés de soja, ont un réel impact sur l’environnement. Sylpro est une levure protéique obtenue via un procédé de transformation de la biomasse lignocellulosique issue de résidus forestiers ou agricoles par des micro-organismes unicellulaires. Le programme Sylfeed a permis de valider la montée en échelle du procédé de production, ainsi que la performance de Sylpro in vivo chez les clients et les partenaires.