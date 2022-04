Après une année 2021 florissante, le marché français du vélo prêt à passer à la vitesse supérieure

La petite reine n'aura jamais aussi bien porté son surnom. Depuis la grève des transports nationale survenue fin 2019, circuler à vélo est (re)devenu un réflexe pour de nombreux Français. L'essor des considérations écologiques, les restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 et, plus récemment, la hausse des prix des carburants, ont accentué cette tendance en 2021, révèlent les chiffres publiés mardi 5 avril par l'Union Sport & Cycle. Au total, près de 2,8 millions de vélos neufs ont été vendus au cours de l'année, soit 4% de plus qu'en 2020, et la valeur du marché s'établit désormais à 3,4 milliards d'euros (+14% par rapport à l'année dernière et +43% par rapport à 2019).

Envolée des vélos cargo

[...]