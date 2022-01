Avec un nouveau contrat à 1,8 milliard d’euros en Norvège, le carnet de commandes d'Alstom bat tous les records

Le carnet de commandes d’Alstom ne désemplit pas. Le numéro 2 mondial du ferroviaire vient de signer avec Norske Tog, la société d’Etat qui gère et détient les trains en Norvège, un contrat-cadre pouvant aller jusqu’à la livraison de 200 trains régionaux Coradia Nordic pour un montant supérieur à 1,8 milliard d’euros. Selon Alstom, il s'agit du plus gros contrat ferroviaire jamais signé dans ce pays scandinave. La première commande ferme s’élève à 380 millions d’euros et concerne 30 trains qui circuleront à partir de 2025 entre Oslo et les deux villes de banlieue de Ski et Stabekk.