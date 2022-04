Mauvaise nouvelle pour les véhicules électriques de la marque Bolloré. Vendredi 29 avril, un incendie s’est déclaré sur un Bluebus de la ligne 71 de la RATP à 8h05. L’incident s’est produit vers l’arrêt de la Bibliothèque François Mitterrand. Si aucun blessé n’est à déplorer – le conducteur du bus a immédiatement fait évacuer ses passagers – la RATP s’inquiète du fait qu’il s’agit du deuxième incendie sur un bus électrique de la même série Bluebus 5SE de la marque Bolloré en moins d’un mois. Par mesure de précaution, l’entreprise francilienne a décidé de retirer de sa flotte l’ensemble des 149 bus de cette série.

Expertise demandée auprès de Bolloré

Lors du précédent incendie survenu le 4 avril 2022, le bus s’était également enflammé sans raison. La RATP a annoncé l’ouverture d’une enquête pour déterminer les causes de l’incendie. « La RATP a demandé une expertise complète au constructeur Bolloré afin de donner les explications sur les causes de ces incidents et proposer un plan d’action pour permettre une remise en exploitation de ces bus en toute sécurité », a annoncé le gestionnaire de transport dans un communiqué.

Les 149 bus temporairement mis à l’écart seront remplacés par d’anciens bus, indique la RATP à L’Usine Nouvelle. « Le retrait temporaire de ces bus pourrait entraîner des perturbations sur quelques lignes de bus dans la journée, ajoute le gestionnaire dans son communiqué. Pour limiter ces perturbations, des bus vont être redispatchés entre les différents centres bus ». Depuis 2016, la RATP exploite des bus électriques depuis 2016 sans incident majeur. 4 700 bus sont en service, dont 500 électriques de trois constructeurs différents. La ville de Rennes est également équipée de Bluebus.

Dans la série des #bus #RATP qui prennent feu tout seul, ce matin c'est au tour d'un bus de la ligne 71 au niveau de la station de #métro Bibliothèque François Mitterrand.

Sympa les bus nouvelle génération, non ?

Merci @IDFmobilites.@Asso_usagersidf@transportON@transportsidf pic.twitter.com/JeQZmiTnHT — La Base RATP (@BaseRatp) April 29, 2022

Les Bluebus de Bolloré utilisent une batterie lithium-métal. Elles diffèrent des batteries lithium-fer-phosphate produites en Chine. La technologie de la batterie lithium-métal a été brevetée par Bolloré.