Après un an de crise sanitaire, l’impact du télétravail sur la productivité reste difficile à évaluer

Le recours au télétravail massif a-t-il rendu les salariés plus productifs ? Les entreprises, qui s’interrogent sur la pérennisation de cette pratique au-delà de la crise sanitaire, aimeraient pouvoir s’appuyer sur la littérature scientifique. Or, pour l’heure, l’hétérogénéité des situations empêche d’avoir une réponse claire à cette question. Entretien avec Pierre Pora, responsable des études sur les revenus des professionnels de santé à la DREES et chercheur affilié au CREST.