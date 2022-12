Après Paris-Milan, Trenitalia envisage d'ouvrir une nouvelle ligne entre Paris et Madrid

Un million de voyages. La barre symbolique a été franchie moins d’un an après l’arrivée de Trenitalia sur la ligne Paris-Lyon-Turin-Milan. Toutefois, impossible de faire dire à Roberto Rinaudo, président de Trenitalia France, quel est le chiffre d’affaires généré par cette activité et quelles sont les pertes enregistrées sur la première année d’exploitation.

A l’occasion d’une conférence de presse qui s’est tenue mercredi 14 décembre non loin de la gare de Lyon à Paris, le dirigeant est surtout revenu sur le succès des premiers trains. Un taux d’occupation de 70% en moyenne et de 80% sur le Paris Milan, contre 50% pour le trajet entre Paris et Lyon. En 2023, l’offre restera de cinq allers et retours par jour sur ce parcours, et deux jusqu’à Milan. «Surtout, 37% des voyageurs n’avaient jamais effectué le trajet en train avant l’arrivée de Trenitalia, se réjouit Roberto Rinaudo. Cela confirme ce que l’on pensait. L’arrivée d’un nouvel opérateur complémentaire à l’opérateur historique favorise l’arrivée de nouveaux voyageurs.» Et si Trenitalia a prévu de continuer à se développer, rien n’est prévu en 2023.

Des trains régionaux reliés aux LGV

