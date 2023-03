Après les véhicules, la société tarnaise GSR se lance dans le recyclage des batteries

«Nous sommes les seuls en France à développer sur le même site l’ensemble des processus de valorisation de véhicules usagés sur les trois marchés de l’automobile, des motos et des engins professionnels – camions, bus et autocars, machines agricoles ou de travaux publics», se félicite Laurent Hérail, le président de la société tarnaise Groupe Surplus Recyclage (GSR). Quelques mois à peine après l’inauguration de ses toutes dernières installations industrielles à Gaillac, en octobre 2022, la société annonce déjà un nouveau projet : la construction, au même endroit, d’une unité dédiée au recyclage, à la réparation et au reconditionnement de batteries de véhicules électriques et de composants électroniques embarqués. Une nouvelle société, GSR Energy, est en cours de constitution. Le chantier de la première tranche sera engagé au second semestre 2023.

[...]