Après les semi-conducteurs, la pénurie de magnésium guette l’automobile

Les constructeurs automobiles se débattaient déjà avec le manque de semi-conducteurs. Voilà qu’ils vont devoir composer avec une nouvelle menace : la pénurie de magnésium. Ce métal plus léger que l’aluminium est devenu indispensable à l’industrie automobile, qui consomme à elle seule près de 35 % de la production mondiale. Le magnésium sert à alléger et renforcer l’aluminium, qu'il rend aussi plus facile à usiner. Il est utilisé pour les pièces de l’habitacle, notamment les armatures de volant, les corps de boîtes de vitesse et les structures de sièges.