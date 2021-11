Après le report de Nord Stream 2, les tensions sur le marché du gaz persistent

15 jours gratuits et sans engagement

C’est un rebondissement qui ne devrait pas contribuer à calmer les prix de l’énergie sur les marchés européens. Le régulateur allemand de l’énergie a annoncé le 16 novembre avoir suspendu la procédure de certification de Nord Stream 2. La construction du gazoduc controversé, qui relie la Russie et l’Allemagne en ligne droite en passant sous la mer Baltique, est achevée depuis septembre. Mais Gazprom, propriétaire de l’infrastructure, doit attendre le feu vert des autorités allemandes avant de pouvoir y faire transiter son gaz naturel vers les marchés européens. Ce contretemps risque de retarder de plusieurs mois a minima la mise en service de Nord Stream 2. Et de tendre les relations entre l’Europe et la Russie, à un moment où l’Europe a désespérément besoin de gaz.