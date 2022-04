Zéro émission carbone, 120 mètres de longueur et jusqu’à 5 000 tonnes de marchandises pouvant être transportées. Voici les chiffres clés de l’« Energy Observer 2 », le nouveau bateau démonstrateur d’une navigation totalement décarbonée imaginé par le capitaine malouin Victorien Erussard. Après avoir démontré depuis 2017, avec le catamaran « Energy Observer », qu’il était possible de naviguer sur toutes les mers du globe en totale autonomie en eau et sans énergies fossiles, grâce à un système énergétique combinant dessalinisation de l’eau, production d’hydrogène, photovoltaïque, batteries et voiles intelligentes, l’ancien skipper écologiste veut prouver qu’il est possible de faire de même pour les cargos.

Exploitation commerciale en 2027

