Après le carburant durable, Elyse Energy veut produire du méthanol de synthèse en Isère

C’est l’un des 41 projets retenus par le Fonds européen d’innovation pour aider l’industrie européenne à se décarboner, et qui vont se partager une enveloppe de 3,6 milliards d’euros. Sur la plateforme chimique du GIE Osiris des Roches-Roussillon, à Salaise sur Sanne (Isère), la start-up Elyse Energy veut construire une unité de production de 150 000 tonnes d’e-méthanol, à base d’hydrogène vert et de CO2 capté dans l’industrie. Le projet, baptisé eM-Rhône, coutera 700 millions d’euros. La concertation préalable doit démarrer début 2024 pour un début de construction en 2025 et une mise en service industrielle en 2028 avec, à la clé, la création de 80 emplois.

