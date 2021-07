"Après la fermeture de Chapelle-Darblay, le marché s'est régulé", constate Stéphane Panou (Federec)

15 jours gratuits et sans engagement

L’Usine Nouvelle - Comment se porte aujourd’hui la filière papier-carton en France ?

Stéphane Panou - Aujourd’hui, la filière se porte plutôt bien. Pour autant, le papier journal, à base de papier recyclé, vit une crise assez forte. Nous avions une baisse de la collecte et du recyclage de papiers de 13,8% en 2019 contre 2018, avec dedans une grosse partie dédiée aux papiers graphiques. En 2020, nous pensons que la baisse atteint environ 17%. La réduction de la consommation de journaux et de magazines s’est accélérée pendant la crise sanitaire, avec un basculement sur la presse numérique. Concernant les papiers de bureau, qui permettent de fabriquer de la pâte sèche (ramettes de papier, papiers d’hygiène, nappes et serviettes jetables), le redémarrage de l’activité permet d’envisager de meilleures perspectives. [...]