Après la crise du Covid, la logistique fait sa promo auprès du grand public... et des autorités

La crise des approvisionnements liée à la pandémie de Covid ayant mis en lumière son importance - et ses carences -, et les projets d'Amazon crispant les riverains, la filière logistique se défend. Quarante entrepôts ouvrent leurs portes au public en France du jeudi 18 et au dimanche 21 novembre, dans une opération de promotion inédite sous le nom de "semaine de la logistique".