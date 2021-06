Après la Champions Cup, le Stade Toulousain est champion de France

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Matthew Childs Comme en Champions Cup, les Toulousains ont été sans pitié pour La Rochelle./Photo prise le 22 mai 2021/REUTERS/Matthew Childs

Deuxième finale, même adversaire et même résultat pour le Stade Toulousain. Après la finale de Champions Cup remportée face à La Rochelle, les rouge et noir ont remis ça ce vendredi soir au Stade de France. Dans un match fermé où la différence aura été faite grâce aux coups de pied, ce sont bien les tenants du titre de 2019 (trophée non attribué en 2020) qui ont été les meilleurs. Grâce à Thomas Ramos et ses trois pénalités transformées (3ème, 6ème, 34ème) lors du premier acte, le Stade a mené 9-0 avant que Cheslin Kolbe (40ème) n'ajoute un drop à la sirène pour créer un gouffre de 12 points. Juste après la pause, Ihaia West a redonné espoir au peuple rochelais en ouvrant le compteur de son équipe au pied (43ème). Le rêve ne fut que de courte durée puisque Thomas Ramos a surenchéri en ajoutant six unités (64ème et 73ème) pour porter le score à 18-3. Malgré un essai de Dany Priso (77ème) en fin de match, le résultat est le même puisque Toulouse s'impose 18 à 8 et glane son 21ème titre de Champion de France, signant ainsi un impressionnant doublé Championnat / coupe d'Europe.