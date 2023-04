« Après l’identification, c’est maintenant l’authentification des produits qui importe », explique Laurent Tonnelier (MobiLead)

Emballages Magazine : Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?

Laurent Tonnelier : Issu du monde du logiciel, je suis le président et fondateur de MobiLead, un pionnier en France des systèmes d’identification et de traçabilité utilisant notamment les protocoles de communication en champs proche (NFC) et le QR Code. MobiLead est à l’origine de différents brevets d’invention dans les domaines de l’identification et de l’authentification des produits. En tant que membre de l’Association française de normalisation (Afnor), membre de l’ISO, MobiLead participe à différentes commissions en France, en Europe et dans le monde. Plus précisément, j’ai co-présidé et animé, dès sa création en 2017, le groupe de travail GS1 Digital Link. C’est ce code dit 2D que GS1 a présenté sous le nom de « QR Code augmenté GS1 » à l’occasion de ses 50 ans le 9 mars. C’est le fruit d’une longue histoire… Dans le cadre des ateliers de GS1 sur le commerce mobile à Cologne en Allemagne en 2009, MobiLead a proposé une nouvelle approche combinant la référence du produit, le fameux Global Trade Item Number (GTIN) de 13 chiffres contenu dans le code-barres dit European Article Numbering (EAN), avec les raccourcis vers l’internet mobile grâce au QR Code. Lors de l’université d’été de GS1 à Paris en 2014, MobiLead a pu présenter différentes mises en œuvre par ses clients.



Où en sommes-nous de ces développements ?

Après l’identification, c’est maintenant l’authentification des produits qui importe. La lutte contre la contrefaçon et les marchés gris entre dans cette deuxième étape. Pour être tout à fait précis, MobiLead travaille sur la sécurisation des « data links », dont le GS1 Digital Link est une application concrète. Au-delà de ce que peut apporter la blockchain, le certificat électronique visible (CEV), Visible Digital Seal (VDS) en anglais, apporte une solution interopérable de vérification des produits. Je précise, car c’est très important, que le niveau de sécurité est le même que celui de la nouvelle carte nationale d’identité (CNI). Les outils de vérification sont d’ailleurs identiques. En 2022, ce concept de « data link », combinaison de données (data) et d’un lien (link), a retenu toute l’attention des sénateurs dans leur rapport sur l’information au consommateur et la sécurité sanitaire, en particulier dans son application au retrait et au rappel des produits avec la possibilité de blocage en caisse ou la certification des appellations d’origines telles que les AOP ou les IGP.

« Il y a une foule de nouveaux services à inventer »

Quels sont justement les principaux atouts du GS1 Digital Link ?

La possibilité de fusionner les données fixes, à commencer par le GTIN bien sûr, et variables comme les numéros de lots ou les dates de péremption, c’est la grande force de cette technologie. Il est aussi possible d’imaginer des applications spécifiques, au dessus des normes et des standards. Dans le domaine de la santé notamment, MobiLead a développé une cartographie sécurisée des allergènes permettant aux patients de sélectionner les produits adaptés, primée par l’Afnor, ainsi qu’une application de vocalisation des médicaments au services des malvoyants et non-voyants, primée par HEC. Il y a une foule de nouveaux services à inventer, pour les industriels comme pour les consommateurs.



Peut-on parler d’une révolution de la traçabilité ?

Certainement, mais d’une révolution dans la continuité. L’année 2023 marque le véritable coup d’envoi du déploiement de cette nouvelle technologie. Dans un premier temps, le QR Code augmenté et le code-barres EAN vont cohabiter sur les emballages des produits. Puis, à compter de 2027, les petits carrés du QR Code vont progressivement faire disparaître les barres des codes EAN, devenus inutiles après un règne de 50 ans. Sur la base de standards, la mise à jour des systèmes de caisses des points de vente (POS) est en cours tandis que, sur les lignes de conditionnement, la nouvelle génération des systèmes d’impression de données variables et de marquage est prête. De nombreux fournisseurs sont déjà engagés dans la transition. Il faut toutefois accompagner cette révolution de la traçabilité avec de la formation. C’est l’un des métiers de MobiLead qui anime, régulièrement des sessions chez Infopro digital.