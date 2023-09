Après l’éboulement en Savoie, le transport de fret entre la France et l’Italie reste à l’arrêt

Trafic ferroviaire entre la France et l’Italie à l’arrêt, rétablissement début septembre de l’accès au tunnel routier du Fréjus et décalage des travaux de celui du Mont Blanc… L’éboulement de milliers de tonnes de rochers survenu le 27 août dernier dans la vallée de la Maurienne, à quelques kilomètres de Modane (Savoie), produit une réaction en chaîne qui affecte les échanges économiques entre les deux pays. Cette vallée concentre à la fois l’historique voie ferrée franco-italienne et l’autoroute (A43) qui mène au tunnel du Fréjus.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]