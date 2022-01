Après l’arrêt des projets de lithium en Serbie, l’Europe va devoir trouver d’autres sources d’approvisionnement

« Tout ce qui concerne le projet minier de Jadar est terminé ». La première ministre serbe Ana Brnabic a donné un coup d’arrêt au projet de mine de lithium porté par Rio Tinto et révoqué les licences accordées au groupe. Le gouvernement entend répondre à plusieurs semaines de mobilisation massives des associations écologistes et des riverains contre l’ouverture de la mine souterraine dans la vallée de Jadar, dans l’ouest du pays, proche de la frontière avec la Bosnie. Le revirement n’est pas dénué d’arrières pensées politiques. Les élections législatives, prévues début avril, s’annoncent plus disputées pour le parti du président Alexandar Vucic, au pouvoir depuis dix ans, alors que l’environnement s’est imposé comme l’un des grands enjeux de campagne.