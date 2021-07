Après l'acquisition d'Hitim, Mecachrome se projette en consolidateur de la filière aéro

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Stéphane Frachet Mecachrome envisage une légère reprise de son activité et vise 250 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021, grâce à la remontée des cadences de production de ses grands clients, Airbus et Boeing.

Mecachrome affiche la couleur. Ce fournisseur critique pour les grands donneurs d’ordres du secteur aéronautique, qui emploie 2400 salariés pour 220 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020, vient de procéder à l’acquisition du sous-traitant Hitim et a annoncé son intention de procéder rapidement à des nouvelles opérations de croissance externe.

L’acquisition, rendue publique le 16 juillet, a pu être réalisée grâce à l’appui de ses deux actionnaires ACE Capital Partners (65% du capital) et Bpifrance (35%). Alors que Mecachrome a entamé des négociations pour réaliser d’autres acquisitions, il n’a pas souhaité communiquer le montant de l’opération. "Notre stratégie d’acquisition est vouée à préparer la société aux défis de demain et de rendre Mecachrome plus résiliente à des crises comme celle du Covid-19, explique Christian Cornille, son président. Cette stratégie vise à doter la société d’un portefeuille clients plus large, ainsi que de positions sur ses marché et d’une robustesse de ses processus industriels plus fortes".

Hitim, des savoir-faire reconnus

