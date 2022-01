Après des débuts prometteurs en Bourse, le plus dur reste à faire pour Stellantis

© Pascal Guittet Carlos Tavares, directeur général de Stellantis, doit présenter le plan stratégique du groupe le 1er mars.

Si la comparaison avec Tesla est devenue l'obsession du secteur automobile, Stellantis peut se targuer d'une année 2021 réussie puisque son cours de Bourse affiche une hausse supérieure à celle du constructeur américain. Mais le plus dur reste à faire pour le groupe issu de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Le plan stratégique que son directeur général, Carlos Tavares, dévoilera le 1er mars devra entre autres permettre de redresser le cap en Chine et s'attaquer à ses problèmes de surcapacités en Europe s'il veut satisfaire les analystes financiers.

Initiatives stratégiques dans l'électrique et le logiciel

La valeur boursière de Stellantis a bondi de plus de 60% depuis sa première cotation le 18 janvier 2021, contre +27% « seulement » pour Tesla. Mais la capitalisation de Stellantis n'atteint que 59 milliards d'euros, soit 6% de la valeur du groupe d'Elon Musk. Sa première année réussie n'en reste pas moins de bon augure. Les analystes de la banque Jefferies ont récemment salué la vision et l'ambition de Carlos Tavares, en évoquant « un flux nourri d'initiatives stratégiques ».

Depuis la création du numéro quatre mondial du secteur par la production, Carlos Tavares a lancé une stratégie d'électrification de la gamme pour 30 milliards d'euros avec des projets de construction de cinq usines de batteries. Le dirigeant a aussi conclu des alliances très remarquées avec Amazon et Foxconn, l'assembleur de l'iPhone d'Apple, dans le but d'accélérer le développement de logiciels et de semi-conducteurs pour les futurs modèles connectés du groupe.

Inquiétudes chez les salariés

Les effectifs du groupe sont restés pratiquement stables depuis la fusion à environ 300 000 personnes, conformément à la promesse du directeur général de ne pas supprimer d'emplois ni fermer de sites juste après la fusion. Pour Marco Santino, associé et consultant du cabinet Oliver Wyman, Carlos Tavares est fidèle à sa réputation de pragmatisme en évitant une approche « musclée » vis-à-vis des syndicats.

Les pénuries de semi-conducteurs et les arrêts d'usine suscitent tout de même des inquiétudes chez les salariés. Sans compter les interrogations sur la réorganisation des activités européennes. En septembre 2021, les projets de restructuration juridique chez Opel avaient déclenché une levée de bouclier en Allemagne.

Quel avenir pour les 14 marques ?

Reste à savoir quelles annonces prépare le groupe pour le 1er mars. « Le chemin est déjà tracé, il doit être consolidé, observe Marco Santino. Je ne m'attends pas à ce que le plan stratégique soit un feu d'artifice. » D'autres observateurs du dossier espèrent des décisions audacieuses. Les analystes de Jefferies estiment que les 14 marques de Stellantis, qui incluent Jeep, Ram, Peugeot, Citroën, Opel et Maserati - évoluent pour l'instant sur « une ligne de crête entre différentiation et concurrence interne ».

Carlos Tavares a assuré que toutes les questions étaient à l'étude, y compris celle des marques, dont certains analystes jugent que le nombre pourrait être réduit pour réduire les coûts. « Pour l'instant, nous les aimons toutes et on ne peut pas tuer ce qu'on aime, assurait le directeur général en 2021. Quand on les aime, on leur donne une chance. » Il a ainsi promis que chaque marque du portefeuille aurait dix ans pour faire ses preuves en matière de rentabilité.

Relancer l'activité en Chine

L'autre défi de l'an II de Stellantis sera la relance de sa stratégie en Chine, premier marché automobile du monde, où Fiat Chrysler comme PSA ne détenaient avant la fusion que des parts de marché négligeables. « Nous sommes en train de négocier et de modifier beaucoup de choses en profondeur », a assuré Carlos Tavares à propos de ses projets pour le marché chinois, sans plus de précision.

Pour Jefferies, le groupe doit miser en Chine sur les marques Jeep et Maserati. Mais il pourrait aussi utiliser la République populaire comme base régionale pour exporter vers le reste de l'Asie, tout en approfondissant ses liens avec Foxconn au-delà de leur coentreprise. « Heureusement pour Tavares, il a du temps devant lui, estime Marco Santino. Pour l'instant, le redressement en Europe est la priorité des investisseurs. Et sur ce dossier-là, il a des résultats. »

Simon Chodorge, avec Reuters (Par Giulio Piovaccari, avec Danilo Masoni à Milan, Brenda Goh à Shanghai et Gilles Guillaume à Paris ; version française Marc Angrand, édité par Sophie Louet)