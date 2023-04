Après de longs mois de négociations, TotalEnergies et l’Irak s’accordent sur un contrat à 10 milliards de dollars

TotalEnergies et l'Irak se sont accordés sur un projet d'investissement de 10 milliards de dollars qui tardait à se concrétiser. L'énergéticien français, qui souhaitait une participation majoritaire, y participera à hauteur de 45% et l'Etat irakien prendra une part de 30%. Ce contrat de développement et de production a pour objectif d'améliorer l'approvisionnement en électricité de l'Irak.