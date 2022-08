Après CureVac, Moderna accuse BioNTech et Pfizer de violer ses brevets sur la technologie ARNm

En moins de deux mois, il s’agit de la deuxième plainte. Début juillet, le laboratoire allemand CureVac avait accusé BioNTech et Pfizer de violations de brevets pour la mise au point de leur vaccin phare contre le Covid-19, le Comirnaty. Cette fois-ci c’est Moderna qui engage des poursuites judiciaires. Le 26 août 2022, le laboratoire américain a officialisé le dépôt de deux plaintes, auprès d’une cour du Massachusetts (Etats-Unis) et de la cour régionale de Düsseldorf, en Allemagne, accusant BioNTech et Pfizer d’avoir copié, sans permission, sa technologie, et d’avoir violé des brevets déposés entre 2010 et 2016.

