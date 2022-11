« Après avoir soutenu l'offre, soutenons la demande » - selon Vincent Touraille, président du Sicos

Industrie Pharma : Pouvez-vous, en quelques chiffres clés, présenter cette profession des industriels de la chimie fine, représentée en France parle Sicos ?

Vincent Touraille : Le secteur de la chimie fine fournit en intermédiaires et matières actives les industries de la pharmacie, de la cosmétique, de l'alimentaire et des colorants. Entre la production d'intermédiaires et de principes actifs, la chimie fine pharmaceutique en France représente, à elle seule, entre 10000 et 12000 emplois directs, avec un chiffre d'affaires global estimé entre 1,5 et 2 milliards d'euros par an et quelque 80 sites de fabrication. C'est une profession qui affiche une croissance minimale d'au moins 6 à 7 % en moyenne. Dans certains domaines d'activités, des croissances à deux chiffres peuvent même être enregistrées. Une des preuves de la bonne santé de la profession est que l'on assiste en ce moment à une recomposition du paysage, ce qui n'était pas le cas au début des années 2000, lorsque l'on souffrait de surcapacités.

Pour ne citer que des initiatives françaises ou européennes, il y a, par exemple, Novasep qui est passé sous le contrôle de PharmaZell, par l'intermédiaire de la société de capital-risque Bridgepoint. Seqens a été racheté par SK capital et a fusionné avec Wavelengths. EuroAPI et Polypeptide sont entrés en Bourse. Altaris capital a racheté Veranova, l'ex-activité santé de Johnson Matthey. Le paysage s'ordonne, alors qu'il était extrêmement statique et qu'il est encore très fragmenté.

Quels types d'actions avez-vous menés, ces derniers mois, pour accompagner le développement de votre profession?

V. T. : Notre profession a été fortement touchée parla désindustrialisation dans les années 2000. Aussi, ces derniers mois, notamment au regard des problèmes de rupture de médicaments et d'absence de souveraineté sanitaire soulevés à l'occasion de la crise du Covid-19, nous avons mené de nombreuses actions visant à favoriser le rapatriement de productions. Cela a contribué à la mise en place de nombreuses mesures de soutien pour favoriser l'investissement en France, via par exemple les Appels à manifestations d'intérêt (AMI, N. D. L. R. ), le programme France Relance, etc. Par ce biais, nous avons surtout soutenu l'offre. Et cela a bien fonctionné, bénéficiant à beaucoup de nos adhérents. Désormais, nous nous attelons à ce que la demande soit soutenue.

Qu'entendez-vous exactement parce soutien de la demande?

V. T. : Cela signifie que nous avons remis l'emphase sur le fait que l'on souhaite maintenir une production en Europe, mais avant tout, pour le marché européen. C'est une bonne chose que de vouloir relocaliser, mais ensuite nous devons pouvoir attirer des clients européens, avec des actions en faveur d'une préférence nationale ou européenne. Pour un projet d'une centaine de millions d'euros, si l'État nous aide à hauteur de 40 millions d'euros, il reste néanmoins 60 millions d'euros à débourser. Mais l'innovation apportée sera-t-elle suffisante pour replacer l'économie à un niveau compétitif par rapport aux concurrents non européens? Si ce n'est pas le cas, nos clients iront acheter meilleur marché, ailleurs. Par conséquent, nous ne sommes pas sûrs que les 60 millions d'euros investis puissent trouver un retour surinvestissement.

D'où une série de propositions que nous avons faites. Nous souhaitons, par exemple, que les appels d'offres hospitaliers prennent plus en compte les origines européennes pour les produits et intermédiaires, et que l'on puisse faire du multi-attributaire afin de donner la possibilité à des producteurs européens de remporter des marchés, même à un prix plus élevé.

De la même façon, nous proposons toujours d'inscrire, de façon optionnelle, un label européen sur les boîtes de médicaments pour que le lieu où a été produit le principe actif soit visible. Aujourd'hui, sur une boîte de médicaments, seul le lieu d'assemblage apparaît. Ce marquage inciterait le consommateur à privilégier les fabrications françaises ou européennes quand elles sont mentionnées.

De leur côté, les États-Unis ont depuis longtemps instauré le principe d'une préférence nationale. On peut citer pour cela le système des GDUFA (Generic Drug User Fee Amendments), instauré en 2012, dans lequel la FDA fait payer des droits aux industriels des génériques pour l'enregistrement de leurs produits aux États-Unis. En contrepartie, elle s'engage à réduire ses délais d'approbation et à réaliser des audits plus régulièrement.

Est-ce que la mise en avant d'arguments écologiques ne pourrait pas justifier des relocalisations?

