Après avoir longtemps absorbé la hausse des matières premières, Ikea va augmenter ses prix

Essayer de comprendre comment monter un meuble Ikea risque, en plus, de vous coûter plus cher. Ingka Group, l’une des holdings des magasins d’ameublement (392 points de vente dans 32 pays), a annoncé son intention de relever le prix des produits de 9% en moyenne à l’échelle mondiale en 2022. En cause : l’inflation des matières premières, ainsi que les tensions sur la logistique et les approvisionnements. Des variations tarifaires seront appliquées selon les pays, tandis que l’enseigne s’engage à élargir sa gamme de meubles à prix bas.