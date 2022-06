Après avoir été racheté, le spécialiste de la chicorée Leroux investit 10 millions d'euros à Orchies

Spécialisée dans la production et la commercialisation de chicorée pure, l'entreprise Leroux, installée à Orchies (Nord) depuis 1858, fait l'objet d'un rachat par un investisseur privé, Ghislain Lesaffre. Pour accélérer le développement de l'entreprise, un investissement de 10 millions d'euros va permettre à Leroux de sortir du modèle associatif et d'opter pour une structure juridique mieux adaptée à ses perspectives de croissance. Elle pourra ainsi plus facilement lever des fonds.

