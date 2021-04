Après 19 décès, le Royaume-Uni veut réserver le vaccin AstraZeneca aux plus de 30 ans

Outre-Manche aussi, le vaccin anti-Covid d’AstraZeneca soulève de plus en plus d’interrogations sur son profil de sécurité. L’Agence britannique de régulation des médicaments et des produits de santé (MHRA) a fait état, mercredi 7 avril, de 79 cas de thromboses très rares, dont 19 cas conduisant à un décès. Désormais, le vaccin est surtout conseillé pour une utilisation chez les personnes de plus de 30 ans.