Après 14 mois de baisse, le marché automobile français enregistre un léger rebond en août

Un début de reprise pour le marché automobile tricolore ? Après 14 mois consécutifs de baisse des ventes de voitures neuves particulières, les chiffres repartent (légèrement) à la hausse. Comme l'indique la Plateforme automobile (PFA) jeudi 1er septembre, 91 406 immatriculations ont été enregistrées en août 2022, soit 3,8% de plus qu'en août 2021. Une augmentation qu'il convient toutefois de relativiser, puisque ces résultats constituent une chute de 29% lorsqu'on les compare à ceux du mois d'août 2019, avant l'apparition du Covid-19, de la pénurie de semi-conducteurs et de la guerre en Ukraine. Sur les sept premiers mois de l'année, on constate toujours un repli de 13,8% (970 933 unités écoulées).

Les ventes de Renault en berne

[...]