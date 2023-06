Appréhendez le big bang avec Emballages Magazine

Proposée par Infopro Digital avec le soutien du salon All4Pack Emballages Paris, ArcelorMittal, Carton ondulé de France (COF), Léko, Metsä Board et Tetra Pak, la prochaine édition de la conférence annuelle animée par Emballages Magazine s’inscrit dans une actualité particulièrement dense et marquée par des échéances réglementaires aussi rapprochées que complexes. Engagés dans la transition écologique, l’économie circulaire et la décarbonation des activités, tous les experts partagent ce constat au jour le jour. « Emballages : préparez-vous au big bang ! » : tel est l’intitulé du rendez-vous du 22 juin. Et quel big bang !

Pollution plastique

Organisé dans l’enceinte de l’Unesco à Paris du 29 mai au 2 juin, le deuxième round (INC-2) des négociations du traité international sur la pollution plastique a mis les plastiques, les emballages à usage unique en particulier, sous les feux de la rampe. Représentée par Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, et Bérangère Couillard, secrétaire d'État à l'Écologie, le président de la République Emmanuel Macron ayant adressé un message en vidéo aux délégués, la France a notamment illustré ses engagements avec la loi Antigaspillage pour une économie circulaire (Agec). Les jeux Olympiques de 2024 doivent servir de vitrine. Au niveau de l’Union européenne, c’est le projet de règlement européen sur les emballages et déchets d’emballages (PPWR) qui occupe les esprits. La stratégie des « 3R » de la réduction, du réemploi et du recyclage résume les enjeux, les « R » de renoncer et réparer étant souvent mis en avant par de nombreux acteurs.

Plateau de choix

La conférence annuelle offre un plateau de choix pour embrasser tous ces sujets : Clémentine Aujay (Lustucru Rivoire & Carret), Christophe Baudry (Metsä Board), Benoit Bellavoine (Le Fourgon), Bertrand Bohain (Cercle national du recyclage), Hervé Boiton (Metsä Board), Benoit Calais (Saint Louis Sucre), Kareen Desbouis (Carton ondulé de France), Océane Dutoit (Léa Nature), Lucas Graffan (Bibak), Vincent Guyot (ArcelorMittal), Gilles Lapique (Picard), Franck Legendre (Laboratoires Pierre Fabre), Jérôme Lerouge (Beiersdorf), Sarah Nerbonne (Tetra Pak), Joanna Peltzman (Osborne Clarke), Benjamin Peri (Pyxo), Jean-Michel Perquin (Cofigeo), Nicolas Pont (Léko), Célia Rennesson (Réseau vrac), Philippe Reutenauer (La Fresque du plastique), Séverine Roullet Furnemont (Laboratoires Pierre Fabre), Guillaume Schaeffer (All4Pack Emballage Paris) et Christophe Viant (Federec Plastique).

