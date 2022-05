Apple veut renforcer sa production en dehors de la Chine au profit de l'Inde et du Vietnam

Apple veut mieux diversifier ses sites de production. L'entreprise californienne a annoncé à certains de ses sous-traitants vouloir accroître sa production en dehors de la Chine, rapporte le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. L'Inde et le Vietnam, deux pays où sont déjà assemblés les produits Apple, figurent parmi les alternatives à la Chine, précise le journal. Sollicité, Apple n'a pas souhaité commenter l'article du journal.

L’empire du milieu abrite une large part des sous-traitants travaillant pour la marque à la pomme. Dans sa liste des sous-traitants de 2021, Apple révèle 400 entreprises ou succursales à travers le monde dont près de 150 localisées en Chine.

La Chine enlisée dans la politique du « zéro Covid »

Apple a indiqué le mois dernier s'attendre à des problèmes d'approvisionnement plus importants, les restrictions sanitaires en Chine liées à la résurgence du COVID-19 ayant ralenti la production et la demande dans la deuxième économie du monde. La stratégie « zéro Covid » de la Chine est citée comme l'une des raisons ayant motivé la décision d'Apple, écrit le Wall Street Journal. Pour rappel, la Chine est confrontée à une forte recrudescence de cas de Covid-19 depuis mars 2022. La mégapole de Shanghai, de plus de 25 millions d’habitants, est soumise à un confinement strict depuis plus de 50 jours.

Reportage Nishit Jogi à Bangalore; version française Claude Chendjou