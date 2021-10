Apple rattrapé à son tour par la pénurie de puces

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Apple La pénurie de puces pourrait contraindre Apple à réduire sa production du nouvel iPhone 13.

On croyait Apple relativement préservé de la pénurie de puces en raison sa puissance d'achat et de ses liens étroits avec ses fournisseurs. Mais la crise a pris une telle ampleur cette année que le géant californien est à son tour touché. C’est-ce que révèle un article de Bloomberg. Le cours de l’action d’Apple sur la Bourse de New York est en repli de 1% après la publication de cette information.

Apple n’est que le troisième vendeur mondial de smartphones derrière Samsung et Xiaomi. Mais il s’impose comme le plus gros consommateur mondial de puces, avec une valeur de consommation de 53,6 milliards de dollars (46 milliards d'euros) en 2020, selon le cabinet Gartner, soit près de 12% de la production mondiale. Il fait appel à plus de 60 fournisseurs de semi-conducteurs des quatre coins du monde, dont les européens AMS, Bosch, Infineon Technologies, NXP ou encore STMicroelectronics.

Des composants sur-mesure

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]