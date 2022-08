Apple pourrait écouler 80 millions d’iPhone 14 en 2022

Apple continue à faire preuve d’une résilience à toute épreuve. Le géant californien, numéro un mondial des smartphones en valeur, a surpris les investisseurs avec ses meilleurs résultats de deuxième trimestre. Malgré le ralentissement de ses marchés, la suspension de ses activités en Russie à cause de l’invasion de l’Ukraine et la perturbation de sa chaine logistique à cause du confinement à Shanghai et Kunshan, il clôture le deuxième trimestre 2022 avec un chiffre d’affaires en progression annuelle de 1,9 % à près de 83 milliards de dollars. Du fait de la perturbation de sa chaine logistique en Chine, où se fait le gros de sa production (via ses sous-traitants Foxconn et Pegatron), il s’attendait à un manque à gagner de 4 à 8 milliards de dollars au deuxième trimestre. L’impact se révèle « légèrement en dessous de cette fourchette », selon la direction, avec une baisse minime (-1 %) des ventes en Chine.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]