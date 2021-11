Apple porte plainte contre NSO, le fabricant du logiciel espion Pegasus

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © GONZALO FUENTES Apple avait été contraint de corriger la faille exploitée par Pegasus. /Photo prise le 17 septembre 2021/REUTERS/Gonzalo Fuentes

Le géant des smartphones Apple a annoncé mardi 23 novembre avoir déposé une plainte en Californie contre la firme israélienne NSO Group, créatrice du logiciel espion Pegasus, l'accusant d'avoir surveillé et ciblé certains de ses clients aux Etats-Unis. Le groupe américain a déclaré vouloir notamment que NSO soit interdit d'utiliser ses logiciels, ses services et ses appareils afin d'empêcher des violations supplémentaires.

L'étau se resserre

Depuis qu'une enquête publiée en juillet dernier par plusieurs organisations de presse internationales a révélé que le logiciel Pegasus avait servi à espionner dirigeants (parmi lesquels le président français Emmanuel Macron), politiciens, journalistes et activistes dans plusieurs pays, de nombreux gouvernements et entreprises ont lancé une offensive contre NSO.

Les Etats-Unis ont placé l'entreprise israélienne sur liste noire début novembre pour avoir vendu des outils de piratage à des pays qui les ont utilisés pour espionner notamment des responsables américains. NSO a aussi été critiqué ou attaqué en justice par des groupes comme Meta (ex Facebook) Microsoft, Alphabet et Cisco Systems.

"Des mercenaires amoraux"

Alors qu'elle assure vendre ses outils seulement aux gouvernements et agences de sécurité et que des dispositifs sont en place pour éviter des utilisations abusives, la firme israélienne a déclaré que des "milliers de vie" ont été sauvées grâce à ses logiciels. "Pédophiles et terroristes peuvent opérer en toute liberté dans les refuges technologiques, nous fournissons aux gouvernements les outils légaux pour lutter contre cela", a dit un porte-parole de NSO dans un communiqué, ajoutant que NSO continuerait de "promouvoir la vérité".

"Ce sont des mercenaires amoraux du 21è siècle qui ont créé des machines de cyber-surveillance ultra sophistiquées, incitant à des abus flagrants et routiniers", rétorquent les avocats d'Apple, qui a été contraint de corriger en urgence la faille exploitée par Pegasus.

Avec Reuters (Eva Mathews à Bangalore, Stephen Nellis à San Francisco, Chris Bing à Washington et Steven Scheer à Tel Aviv; version française Jean Terzian)