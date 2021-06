Apple: Nouvelles fonctionnalités de protection des données et de visioconférence

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © APPLE INC Tim Cook, le PDG d’Apple. Apple, accusé par ses rivaux d'avoir un contrôle trop important sur sa boutique d'applications pour smartphone en ligne ("App Store"), a présenté lundi de nouvelles fonctionnalités destinées à renforcer la protection de la vie privée des utilisateurs, à étendre les possibilités de visioconférence et à stocker des pièces d'identité virtuelles. /Photo prise le 7 juin 2021/REUTERS/Apple Inc

Ces projets ont été annoncés lors de la Conférence annuelle des développeurs mondiaux organisée par la firme à la pomme, alors que certains développeurs de programmes ont commencé à se plaindre de la mainmise d'Apple pour décider des applications pouvant ou non être utilisées sur ses appareils, en plus de dénoncer des commissions allant de 15% à 30% sur les ventes d'applications pour smartphone.

Nombre des nouvelles fonctionnalités permettent aux utilisateurs de produits Apple de protéger leurs données personnelles. Dans certains Etats américains, il leur sera possible de scanner leurs pièces d'identité pour disposer d'une version virtuelle cryptée sur leur smartphone, de même que des cartes de crédit et de transport.

Apple a indiqué travailler avec l'administration américaine de la sécurité des transports afin que les documents virtuels soient acceptés dans les aéroports du pays.

Dans de nombreux cas, Apple n'aura pas accès non plus à l'ensemble des informations de ses utilisateurs. La compagnie a mis à jour la version payante de son "Cloud" afin de masquer les habitudes en ligne de l'utilisateur du service de stockage. Cette fonctionnalité ne sera pas disponible en Chine pour des raisons règlementaires, a indiqué Apple, de même qu'en Biélorussie, Colombie, Egypte, Arabie saoudite, Afrique du Sud et Philippines.

Une nouvelle fonctionnalité du Cloud, dont le prix ne changera pas, a précisé Apple, permettra à l'utilisateur de masquer son adresse email réelle, alors que les publicitaires utilisent de plus en plus ces adresses pour suivre le parcours en ligne des utilisateurs.

L'entreprise a aussi modifié certaines applications et services de visioconférence d'une manière laissant envisager une pression accrue sur le service vidéo de Zoom et sur Teams de Microsoft, qui ont gagné en popularité avec la crise sanitaire du coronavirus.

Apple a revu son application de discussion vidéo FaceTime afin de permettre de programmer des entretiens téléphoniques avec plusieurs interlocuteurs et de rendre l'application compatible avec les appareils Android et Windows.

(version française Jean Terzian)