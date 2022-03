Apple met l’iPhone SE à l’heure de la 5G

Lors de son évènement "Peek Performance", le 8 mars 2022, Apple a dévoilé son nouvel iPhone SE, le modèle d'entrée de gamme. Au-delà de l’amélioration des caractéristiques techniques avec notamment le recours à la dernière puce A15 Bionic et le système d’exploitation iOS 15, cette nouvelle version se caractérise par sa compatibilité avec la 5G. Et cela se paie, avec un prix de lancement plus élevé : à partir de 529 euros, contre 349 euros pour la version précédente lancée en avril 2020.

