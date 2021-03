Apple investit 1 milliard d’euros dans son centre de conception de puces en Allemagne

Apple veut faire de Munich, en Allemagne, son centre européen de conception de puces électroniques. Le géant californien des mobiles a annoncé ce 10 mars 2021 son intention d’y investir plus de 1 milliard d’euros en trois ans, avec le projet de le renforcer de plusieurs centaines de nouveaux employés et d’un nouveau bâtiment de pointe axé sur la connectivité et les technologies sans fil.