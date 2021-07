Apple enregistre des résultats record mais exprime son inquiétude face à la pénurie de puces

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © YVES HERMAN Les ventes de smartphones d'Apple ont progressé de 50 % par rapport à l'année dernière. /Photo prise le 2 juillet 2021/REUTERS/Yves Herman

Une fois encore, les résultats d'Apple sont au beau fixe. Le géant des smartphones a généré 81,4 milliards de dollars (69 milliards d'euros) de chiffres d'affaires entre avril et juin, soit 36 % de plus que lors du deuxième trimestre 2020 et 11 % de plus que ce que prévoyaient les experts du secteur. Le bénéfice opérationnel dépasse les 21 milliards de dollars, un résultat là encore nettement supérieur aux attentes des analystes.

Une demande plus forte que prévue

Les ventes mondiales d'iPhone ont représenté sur le trimestre 39,57 milliards de dollars, soit une progression sur un an de près de 50 %. L'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max, parmi les modèles les plus hauts de gamme de la marque, font partie des smartphones les plus plébiscités par les clients. L'entreprise a enregistré ses ventes les plus solides en Chine où, a déclaré à Reuters le directeur général Tim Cook, les consommateurs se sont également rués sur des accessoires comme l'Apple Watch. Le chiffre d'affaires des services d'Apple s'est quant à lui établi à un pic inédit de 17,49 milliards de dollars.

Mais si l'entreprise a jusqu'à présent été relativement épargnée par la pénurie mondiale de composants électroniques engendrée par l'épidémie de Covid-19, celle-ci pourrait bien rattraper le groupe dans les mois à venir. Tim Cook a prévenu que des « contraintes d’approvisionnement » auraient sûrement un impact sur les ventes d’iPhone et d’iPad, des produits pour lesquels la demande est plus forte que ce qu'Apple attendait. Ces annonces ont provoqué des réactions mitigées parmi les investisseurs, le titre Apple affichant des gains avant de reculer de 2,3 % dans les échanges d'après-clôture à Wall Street.

Avec Reuters (Reportage Stephen Nellis à San Francisco ; version française Jean Terzian)