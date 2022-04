Le modèle Apple commence à montrer ses limites. Le géant californien de la high-tech, numéro un mondial du marché des smartphones en valeur, se trouve brutalement plongé dans la tourmente. En cause : la détérioration de la situation du Covid en Chine. Le confinement à Shanghai, Kunshan et les environs, qui entre dans son deuxième mois, a provoqué de fortes perturbations de sa chaîne logistique, empêchant la firme à la pomme de maintenir son niveau de production et de recevoir de ses fournisseurs les volumes de composants dont il a besoin. A cela, s'ajoute la baisse de la demande en Chine, son deuxième plus gros marché après l'Amérique du Nord.

