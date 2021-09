Apple dévoile un nouvel iPhone et une nouvelle tablette

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © APPLE INC Apple a dévoilé mardi l'iPhone 13, son nouveau smartphone, ainsi qu'une nouvelle tablette iPad mini censées améliorer la connectivité avec la 5G. /Photo prise le 14 septembre 2021/REUTERS/Brooks Kraft/Apple Inc

Doté d'un processeur plus performant, l'A15 Bionic, et de meilleurs outils de captation d'images, l'iPhone 13 sera vendu au prix de base de 699 dollars aux Etats-Unis (809 euros en Europe), inchangé par rapport à son prédécesseur. L'iPhone 13 Pro se vendra 999 dollars (1.159 euros) et le Pro Max à partir de 1.099 dollars (1.259 euros). Les trois modèles seront disponibles à partir du 24 septembre.

Le groupe de Cupertino a également présenté un nouveau modèle d'Apple Watch, sa montre connectée, la Serie 7, avec un écran plus large.

A la Bourse de New York, l'action Apple perdait 1,4% moins d'une heure avant la clôture, une baisse plus accentuée que celle des grands indices.

"Il semble qu'ils n'aient rien annoncé de réellement révolutionnaire", a déclaré Rick Meckler, associé du cabinet Cherry Lane Investments. "Mais comme toujours, ils ont annoncé suffisamment d'améliorations pour au moins provoquer un certain enthousiasme chez les consommateurs."

(Reportage Stephen Nellis à San Francisco; version française Jean-Stéphane Brosse)