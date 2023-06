Apple dévoile le Vision Pro, premier vol du dirigeable Lélio, le nouveau président de Syntec Ingénierie… Les 5 images de la semaine

Apple lance son casque de réalité mixte et sa puce la plus puissante pour ses Macs

La marque à la pomme a fait parler d’elle cette semaine. Le 5 juin, elle a dévoilé le Vision Pro, son casque de réalité mixte qu’elle va commercialiser à 3 499 dollars à partir de début 2024 aux Etats-Unis. L’innovation, très attendue, va proposer à la fois des expériences de réalité virtuelle (en immersion totale) et de la réalité augmentée (mélangeant éléments virtuels et monde réel). Ce même jour, Apple a présenté sa nouvelle génération de puce M2 Ultra dédiée aux Macs. Elle affiche des progrès impressionnants par rapport à la M1 Ultra : +20 % en calcul générique, +33 % en traitement graphique, +40 % en traitement neuronal et +100 % en bande passante mémoire.

Premier vol pour le dirigeable à propulsion électrique Lélio

Mercredi 7 juin, les Isérois ont pu observer un drôle de spectacle dans le ciel. Le dirigeable à propulsion électrique Lélio a effectué son tout premier vol face au massif de la Chartreuse. L’aboutissement d’un rêve pour l’entrepreneur Pierre Chabert qui souhaite dès l’hiver prochain tenter de battre le record du monde de vitesse en dirigeable établit à 111,8 kilomètres/heure. L’objectif à travers ce défi : attirer l’attention sur ce moyen de transport écologique qui a quasiment disparu du ciel. Courant 2024, il aspire à tenter la traversée de la Méditerranée puis de l’Atlantique.

Comment le nouveau président de Syntec Ingénierie compte attirer les jeunes talents

Michel Kahan a pris la tête du syndicat professionnel Syntec Ingénierie jeudi 8 juin. Il compte marcher dans les pas de son prédécesseur Pierre Verzat, président pendant deux mandats de deux ans, pour attirer les jeunes talents vers l’ingénierie. «Avec l’accompagnement du conseil d’administration et les instances du syndicat, il a mis en place une charte sur le climat, une sur la mixité et une sur la déontologie», explique-t-il. Michel Kahan va devoir veiller à la bonne mise en place du dispositif «Parcours ingé», le premier gros chantier de son mandat, qui verra le jour en septembre 2023. Celui-ci proposera un parcours de professionnalisation de trois ans, qui pourra donner, selon les écoles, un équivalent de licence.

Merck inaugure en Suisse son Biotech Development Center

Le laboratoire allemand Merck a investi 250 millions dans un centre de développement industriel biotechnologique qu’il a inauguré le 7 juin sur les bords du lac Léman, en Suisse. Le site de 16 000 mètres carrés, qui accueillera 250 chercheurs, revêt une importance stratégique pour le groupe puisque c’est en son sein que seront développés les procédés de production à échelle industrielle des futurs médicaments biotechnologiques de Merck. Alors que les validations opérationnelles sont toujours en cours, la production des premiers lots clinique doit démarrer début 2024.

Après Seabubbles, Alain Thébault veut faire voler les conteneurs maritimes

L’inventeur des bateaux taxis électriques Seabubbles Alain Thébault vient de se lancer dans un nouveau projet : Fly-Box. Il s’agit de plateformes propulsées à l’hydrogène et équipées de foils capables de transporter des conteneurs au-dessus de l’eau. Objectif : les conduire, depuis les hubs portuaires où ils ont été acheminés, jusqu’à leur destination finale pour décarboner cette dernière étape de leur long périple souvent réalisée par camion. Le premier prototype doit voir le jour dans un an et demi. Dans la foulée, une ligne pilote sera mise en place entre Monaco et Gênes (Italie).