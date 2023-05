Apple défie la crise des smartphones avec des ventes record d’iPhone début 2023

Apple a surpris les investisseurs avec des résultats au premier trimestre 2023 plus robustes que prévu. Le chiffre d’affaires s’affiche en recul de "seulement" 3 % à 94,8 milliards de dollars, supérieur de 2 milliards de dollars aux attentes des analystes financiers, tandis que le bénéfice net s’établit à 24,2 milliards de dollars, soit 1,4 milliard de dollars de plus que ce qui était anticipé. Cette résilience relative dans un contexte de marché pour le moins morose, la firme à la pomme la doit à la bonne tenue de son produit phare, l’iPhone, qui représente plus de 54 % de son revenu total.

