Apple creuse l’écart dans les puces avec STMicroelectronics, NXP ou Kioxia

Apple est connu comme une entreprise high-tech, qui conçoit de smartphones, tablettes, ordinateurs et objets connectés, et fournit des services numériques. Le géant de Cupertino s’impose aussi comme un poids-lourd des semi-conducteurs. Au point de devancer pour la première fois en 2020 des références historiques du secteur comme STMicroelectronics, NXP ou Kioxia. En 2021, il creuse l’écart avec ces trois acteurs et talonne Infineon Technologies, champion européen des puces, selon le cabinet IC Insights.