Apple chute encore, craintes sur les restrictions chinoises imposées à l'iPhone

(Reuters) - L'action Apple perd jeudi plus de 3,5% à la Bourse de New York, entraînant dans son sillage les valeurs technologiques, à la suite d'informations selon lesquelles la Chine, l'un de ses plus grands marchés, a élargi les restrictions sur l'utilisation de l'iPhone par le personnel gouvernemental.