[Appel à témoignages] Des tarifs qui explosent, une relation tendue avec vos fournisseurs ? Racontez-nous

Dévoilée mardi 10 janvier, la quatorzième étude annuelle menée par la société AgileBuyer pour le Conseil national des achats dénote une dégradation des rapports entre les entreprises et leurs fournisseurs. Près de 90% des directions achats interrogées disent être forcées de renégocier leurs contrats à cause de l’inflation (parfois en cours d'année, de manière impromptue) et une sur deux fait face à des fournisseurs qui cassent des contrats à leur désavantage. Un phénomène particulièrement prégnant dans les secteurs de l’aéronautique, de la défense, de l’industrie lourde et de l'agroalimentaire. Par ailleurs, 85% des sondés jugent que la relation avec leurs fournisseurs sera défavorable ou déséquilibrée en 2023 (contre 39% en 2021).

Face à ces tensions, la rédaction de L'Usine Nouvelle cherche à recueillir le témoignage de dirigeants d'entreprise du secteur industriel. Quel que soit la taille de votre société, racontez-nous (si vous le souhaitez de façon anonymisée) comment ont évolué, au cours des dernières semaines, les échanges avec vos fournisseurs et l'impact de ce nouveau rapport de force sur votre activité. Dites-nous aussi si vous observez des spectaculaires et (parfois) injustifiées hausses de tarifs depuis le début de l'année 2023.

Vous pouvez nous contacter sur nos différents réseaux sociaux ou par mail en nous écrivant à lecteurs@usinenouvelle.com. Merci !