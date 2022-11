Appel à la grève chez Amazon dans plusieurs pays pour le Black Friday

Des actions de mobilisation et des grèves sont prévues dans plus d'une trentaine de pays, selon le collectif à l'origine de cet appel, "Male Amazon Pay", qui réclame notamment que le groupe américain rémunère équitablement ses salariés et renonce à l'optimisation fiscale.

"C'est la première fois qu'Amazon est confronté à un appel à la grève à l'international", a déclaré Monika Di Silvestre, représentante du syndicat Verdi chez Amazon.

"C'est très important, parce qu'on ne peut pas s'opposer à une grande multinationale comme Amazon seulement à l'échelle locale, régionale ou nationale", a-t-elle ajouté.

Le syndicat Verdi a fait savoir que des arrêts de travail étaient prévus dans dix centres logistiques du groupe en Allemagne, afin de réclamer l'application des conventions collectives de la distribution et de la vente par correspondance ainsi que la conclusion d'accords supplémentaires pour améliorer les conditions de travail.

Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat de la part des porte-paroles d'Amazon en Allemagne ou en France.

(Reportage Rachel More, avec la contribution de Mathieu Rosemain à Paris ; version française Myriam Rivet, édité par Blandine Hénault)