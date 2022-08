Antoine Pellion, coordinateur de la transition écologique au sein du gouvernement

La nomination d’un secrétaire général à la Planification écologique dans un gouvernement, en France, est une première. À Matignon, Antoine Pellion (38 ans), ingénieur des Mines, coordonne l’action de l’ensemble des ministères, sous l’autorité de la Première ministre Élisabeth Borne.

« C’est un rôle transversal. Je veille à l’implication de tous les ministères dans la transition écologique et à la cohérence de leurs actions, précise Antoine Pellion. Tous auront une feuille de route climat et biodiversité très concrète [en septembre, ndlr]. L’Éducation nationale doit accentuer la formation des élèves à l’environnement ; le ministère des Armées, qui dispose d’énormément de foncier, peut contribuer au développement des énergies renouvelables. Nous allons accompagner la mise en œuvre de ces feuilles de route au quotidien et lever les blocages pour obtenir des résultats. »

[...]