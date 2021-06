Anti-éolien et anti-nucléaire renvoyés dos à dos par RTE sur le mix électrique en 2050

Plus que jamais, à la veille des élections régionales et à quelques mois de la présidentielle, la bataille entre anti-éolien et anti-nucléaire fait rage en France. Aux postures idéologiques des deux camps, opposer des arguments rationnels et factuels semble inutile. Dans les deux camps, idéologie et arguments tronqués font florès. D’autant plus facilement que trop longtemps confisqué et complexifié par quelques experts, la politique énergétique de la France apparaît opaque et, pour certains, décidée à Bruxelles.